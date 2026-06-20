В Полтаве начались аварийные отключения электричества после взрывов

В Полтаве начались аварийные отключения электроэнергии после того, как в городе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Подробности о характере взрывов и масштабах отключений не приводятся. Ранее СМИ сообщали о взрывах также в Сумах и пригороде Харькова. Официальных комментариев украинских властей пока не поступало.
На всей территории Полтавской и Сумской областей действует режим воздушной тревоги. Подробности о характере поражённых объектов и масштабах повреждений в Полтаве не приводятся.
Ранее жителей Мстихино предупредили об отключении электричества.