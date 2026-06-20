В Британии пять человек пострадали во время нападения на мусульман

По данным правоохранителей, ранения получили мужчины в возрасте 22, 24, 27 и 39 лет. Ни одна из травм не угрожает жизни. Ранее Шотландская ассоциация мечетей заявила, что атакам подверглись несколько членов мусульманской общины.