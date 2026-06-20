В Британии пять человек пострадали во время нападения на мусульман

Пятеро мусульман пострадали в результате серии нападений в Эдинбурге. Троим потребовалась госпитализация. Полиция задержала 36-летнего шотландца, к расследованию подключили контртеррористическое подразделение. Об этом сообщила полиция Шотландии.
По данным правоохранителей, ранения получили мужчины в возрасте 22, 24, 27 и 39 лет. Ни одна из травм не угрожает жизни. Ранее Шотландская ассоциация мечетей заявила, что атакам подверглись несколько членов мусульманской общины.
«В Шотландии нет места расизму или ненависти на религиозной почве», — заявила помощник главного констебля Катриона Пэтон. Она пообещала, что полиция проведет тщательное расследование.
Полиция пока не раскрывает подробности нападений и не называет возможные мотивы задержанного.