Беглец пытался покинуть Украину на параплане и попал под обстрел на границе

Ранее в Карпатах медведица чуть не загрызла уклониста из Киева, помешав ему сбежать. Житель украинской столицы пытался пешком пересечь границу с Румынией. Однако в пути он столкнулся с дикой хищницей и вынужден был забраться на дерево. Оттуда мужчина вызвал спасателей. Прибывшая бригада сняла беглеца с укрытия. На него составили административный протокол.