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Беглец пытался покинуть Украину на параплане и попал под обстрел на границе

Сотрудники погранслужбы Украины применили оружие против мужчины, который пытался покинуть страну на параплане. Эту информацию передает украинское издание «Время.ua». Очевидцы засняли инцидент на видео и выложили кадры в сеть.

Украинец пытается покинуть страну на параплане. Видео © «Время.ua».

Известно, что мужчина управлял летательным аппаратом в непосредственной близости от государственной границы. На записи чётко слышны звуки, напоминающие выстрелы. Точное место происшествия не разглашается. Также пока нет данных о том, удалось ли парашютисту скрыться и в каком состоянии он находится.

Официальных комментариев Госпогранслужбы Украины или других правоохранительных органов по поводу опубликованных кадров пока не поступало.

Ранее в Карпатах медведица чуть не загрызла уклониста из Киева, помешав ему сбежать. Житель украинской столицы пытался пешком пересечь границу с Румынией. Однако в пути он столкнулся с дикой хищницей и вынужден был забраться на дерево. Оттуда мужчина вызвал спасателей. Прибывшая бригада сняла беглеца с укрытия. На него составили административный протокол.

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