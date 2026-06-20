В Нидерландах во время шторма при падении дерева на автомобиль погибла женщина

ГААГА, 20 июня. /ТАСС/. Женщина 25 лет погибла в результате падения дерева на автомобиль во время сильной грозы в провинции Дренте в Нидерландах. Об этом сообщил портал NU.nl.
По его информации, инцидент произошел около 00:15 по местному времени (01:15 мск) в деревне 'т Хаантье муниципалитета Куворден. На автомобиль, за рулем которого находилась женщина, упало дерево. Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, спасти ее не удалось, она умерла на месте.
Как отмечает портал, из-за сильного шторма диспетчерские службы экстренной помощи по всей стране оказались перегружены. В провинциях Гронинген и Флеволанд власти были вынуждены разослать жителям экстренные оповещения NL-Alert с призывом звонить по номеру службы спасения только в случаях, когда действительно присутствует угроза жизни. Аналогичное обращение распространила и администрация провинции Утрехт, где диспетчеры до сих пор продолжают обрабатывать сообщения о последствиях стихии.
В ночь на 20 июня почти на всей территории Нидерландов действовал оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных гроз и ливней. По всей стране повалены деревья, из-за ударов молний десятки домов пострадали от пожаров. К утру грозовой фронт в основном покинул территорию страны, однако почти во всех регионах, за исключением провинций Гронинген и Фрисландия, продолжает действовать желтый уровень опасности в связи с сохраняющейся жарой.