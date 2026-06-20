В Нидерландах во время шторма при падении дерева на автомобиль погибла женщина

Как отмечает портал, из-за сильного шторма диспетчерские службы экстренной помощи по всей стране оказались перегружены. В провинциях Гронинген и Флеволанд власти были вынуждены разослать жителям экстренные оповещения NL-Alert с призывом звонить по номеру службы спасения только в случаях, когда действительно присутствует угроза жизни. Аналогичное обращение распространила и администрация провинции Утрехт, где диспетчеры до сих пор продолжают обрабатывать сообщения о последствиях стихии.