Житель ДНР погиб при ударе БПЛА

Один человек погиб и еще один пострадал в ДНР при ударах БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
Повреждено два дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, 13 грузовых и четыре легковых автомобиля в Макеевке, Горловке, Амвросиевском и других муниципальных округах, добавил господин Пушилин.
19 июня Денис Пушилин сообщал о гибели двух человек при ударах беспилотников. Еще четыре человека пострадали.
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