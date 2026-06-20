Бывший замгубернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

Год назад Золотухин добровольно отправился на выполнение задач в рамках СВО, предварительно покинув должность заместителя губернатора. В региональном правительстве он курировал вопросы региональной безопасности и защиты граждан, а также координировал действия органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций.