Бывший замгубернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

Алексей Золотухин, ранее занимавший пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, погиб в зоне спецоперации, сообщил глава муниципалитета Нягань Иван Ямашев.
Год назад Золотухин добровольно отправился на выполнение задач в рамках СВО, предварительно покинув должность заместителя губернатора. В региональном правительстве он курировал вопросы региональной безопасности и защиты граждан, а также координировал действия органов власти в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ямашев дополнительно сообщил, что в период с 1995 по 2008 годы Золотухин проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, после чего начал гражданскую карьеру. С 2018 по 2023 годы Золотухин занимал должность первого заместителя главы города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа.
Ранее также сообщалось, что погибший в ходе боев в Курской области дагестанец Иса Абдулхалимов был посмертно удостоен звания Героя России.