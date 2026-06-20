Посольство РФ в Турции: россияне не пострадали в ДТП с автобусом

Граждане РФ не пострадали при ДТП с автобусом, сообщает посольство Российской Федерации в Турции.
«В провинции Испарта туристический автобус скатился с обрыва. Посольство выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, среди погибших и раненых граждан России нет», — говорится в сообщении посольства в Telegram.
Инцидент случился в провинции Испарта. По данным A Haber, автобус следовал в населённый пункт Конья после обзорной экскурсии в провинции Испарта. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением, в результате съехал с дороги и перевернулся.
В автобусе находились 30 пассажиров. Четыре человека погибли, ещё 26 человек получили травмы.
Напомним, в мае автобус с туристами, который направлялся из Стамбула в Невшехир, выехал на встречную полосу и врезался в разделительное ограждение. По данным СМИ, пострадали 16 человек.