Мужчина с ножом ранил девять человек в Харькове

Мотивы его поступка и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Информация о состоянии пострадавших и тяжести полученных ими ранений уточняется. Известно, что все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения города, где им оказывается необходимая помощь.