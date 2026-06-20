Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые подробности нападения с мачете в ТЦ Краснодара: как герой СВО спас людей

KP.RU: герой СВО рассказал, как обезвредил преступника в ТЦ в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

32-летний герой СВО Александр Воевода рассказал подробности нападения вооруженного мужчины в ТЦ в Краснодаре. Именно он спас людей и обезвредил напавшего на ТЦ 19-летнего парня с мачете. Об этом Воевода рассказал «КП-Кубань».

В этот день Воевода вместе с семьей проводили время в ТЦ. Когда нападавший пытался убежать от охраны, Воевода отправил семью в магазин и принял решение спасать людей.

«Я начал говорить ему, чтобы он лег и приближался к нему. Потом я увидел, что он лег. Подбежал к нему, снял ремень с его брюк и завязал ему руки», — сказал очевидец.

После этого парня вывели на улицу для передачи полиции. При этом Воевода был ранен.

Напомним, что в результате инцидента в ТЦ Краснодара погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.