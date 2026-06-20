Оператор телеканала Al Jazeera погиб в секторе Газа при ударе Израиля

Оператор катарского телеканала Al Jazeera Mubasher Ахмед Вашах погиб при ударе израильского беспилотника в секторе Газа.
Атака произошла в лагере беженцев Эль-Бурейдж: беспилотный аппарат поразил жилой дом. Среди погибших — три палестинца, в их числе Ахмед Вашах, есть также раненые.
Ахмед стал 13‑м сотрудником Al Jazeera, который погиб от действий израильских военных за время конфликта. Ранее, в апреле, в результате удара ВВС Израиля по автомобилю на улице Ар‑Рашид на западе Газы погиб его брат Мухаммед Вашах — он тоже работал корреспондентом Al Jazeera Mubasher.
Ранее Израиль также нанёс удары по району города Тир на юге Ливана.
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