«Признаю, раскаиваюсь»: Напавший с ножом на людей в ТЦ Краснодара дал показания

«Да, признаю, раскаиваюсь», — сказал фигурант в ответ на вопрос следователя.
Следственные действия с задержанным. Видео © Telegram / Следком.
Как сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю, молодой человек задержан. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — убийство (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, 20 июня 2026 года фигурант, находясь в ТЦ на улице Западного Обхода, нанёс ножевые ранения нескольким посетителям. В результате от полученных повреждений скончалась 41-летняя женщина, ещё несколько человек госпитализированы.
В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Для расследования создана группа из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, судебно-психиатрическую и экспертизу холодного оружия. Правоохранители продолжают устанавливать мотивы совершённых преступлений.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель женщины и госпитализацию ещё пяти человек в результате нападения в ТЦ West Mall. Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства случившегося, состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Глава региона выразил соболезнования близким погибшей.
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