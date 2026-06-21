Бывший заместитель губернатора ХМАО Золотухин погиб на СВО

Служил в Вооруженных силах РФ с 1995 по 2008 год, а после увольнения в запас перешел на гражданскую службу. С июля 2018 по январь 2023 года работал первым заместителем главы города Пыть-Ях в ХМАО-Югре. В 2022 году руководил рабочей группой оперативного штаба Югры, которая участвовала в восстановлении инфраструктуры Макеевки в ДНР. Позже, перейдя в региональное правительство, Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения.