Картину Пикассо обнаружили в ходе антинаркотической операции во Франции

Первоначально наркогруппа полиции искала запрещенные вещества, однако в результате их действий был выявлен подлинный портрет Марии-Терезы Вальтер, написанный знаменитым испанским художником. Оценочная стоимость картины варьируется в пределах от 12 до 15 миллионов долларов.