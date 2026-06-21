Картину Пикассо обнаружили в ходе антинаркотической операции во Франции

В ходе полицейской операции по пресечению деятельности наркосети в департаменте Валь-де-Марн во Франции был обнаружен холст Пабло Пикассо, сообщает Actu7.
Первоначально наркогруппа полиции искала запрещенные вещества, однако в результате их действий был выявлен подлинный портрет Марии-Терезы Вальтер, написанный знаменитым испанским художником. Оценочная стоимость картины варьируется в пределах от 12 до 15 миллионов долларов.
Ввиду данного обстоятельства прокуратура инициировала расследование по факту хищения и сокрытия произведения искусства. Трое подозреваемых в совершении данного преступления, были задержаны и помещены под стражу.