Число пострадавших при столкновении поездов в Британии возросло до 100

В результате столкновения двух пассажирских поездов в Британии 100 человек получили травмы, заявил замначальника службы скорой помощи Восточной Англии Пол Гейтс.
«11 человек получили очень серьёзные травмы, ещё 32 человека серьёзно пострадали. Кроме того, 57 человек получили незначительные травмы, им либо была оказана помощь на месте, либо их госпитализировали. В общей сложности мы доставили 64 человек в шесть больниц», — сказал он журналистам.
Инцидент случился в пятницу неподалёку от населённого пункта Бедфорд.
Напомним, по предварительным данным, один из составов остановился, а второй врезался в заднюю часть. Предполагается, что первый поезд остановился «из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал».
В результате столкновения погиб машинист. Накануне сообщалось о 89 пострадавших.
Движение поездов на линии между Бедфордом и Лондоном было приостановлено. В районе места происшествия был объявлен режим чрезвычайной ситуации.