Число пострадавших при столкновении поездов в Британии возросло до 100

«11 человек получили очень серьёзные травмы, ещё 32 человека серьёзно пострадали. Кроме того, 57 человек получили незначительные травмы, им либо была оказана помощь на месте, либо их госпитализировали. В общей сложности мы доставили 64 человек в шесть больниц», — сказал он журналистам.