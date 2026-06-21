Устроивший резню в краснодарском ТЦ 19-летний парень заявил о раскаянии

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», нападавшего задержали посетители торгового центра, которые скрутили его до приезда полиции. На вопрос о том, зачем он это сделал, молодой человек отвечал, что ему надоело жить. Задержанный также рассказал, что он работал в небольшом строительном магазине. У молодого человека есть брат и две сестры, он рос в семье без отца.