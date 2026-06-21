Вся Херсонская область осталась без света после атаки ВСУ на Запорожье

«Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал губернатор региона Евгений Балицкий в соцсетях.