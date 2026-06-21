Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о намерениях изолировать Крым. В ответ на вопрос, что ожидается на полуострове в ближайшее время, он нецензурно выругался, намекая на усиление атак ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров высмеял это заявление и поинтересовался конкретными методами реализации этой идеи, упомянув БПЛА, и отметил, что на каждый беспилотник существует «противоядие», а самому Фёдорову, как новому главе оборонного ведомства, ещё только предстоит освоиться в должности.