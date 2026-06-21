В Херсонской области были полностью обесточены 14 районов

Энергосетевая компания «Херсонэнерго» заявила об аварии в энергосистеме Запорожской области. Из-за этого были полностью обесточены 14 муниципальных округов в Херсонской области.
Обесточенными оказались следующие районы:
Скадовский;
Алешкинский;
Голопристанский;
Чаплынский;
Каланчакский;
Генический;
Новотроицкий;
Ивановский;
Нижнесерогозский;
Верхнерогачикский;
Горностаевский;
Великолепетихский;
Каховский;
Новокаховский.
«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов», — сообщили в «Херсонэнерго».
Также свет был отключен в части районов Запорожской области, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Он сообщал в Telegram, что работы по восстановлению энергии начнутся «сразу после стабилизации обстановки». Причины отключения света не уточнялись.