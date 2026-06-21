В Бразилии миллионы жителей получили ложное оповещение о вторжении инопланетян

Ранее Life.ru писал, что Пентагон обнародовал третью подборку рассекреченных материалов об НЛО на специальном портале, и с момента запуска ресурса количество посещений превысило 1,7 млрд. Представитель военного ведомства заявил, что публикация будет продолжена на постоянной основе, а над подготовкой следующих пакетов работают несколько ведомств, включая Белый дом и NASA. Однако, как и в предыдущих случаях, новые документы не содержат выводов о связи зафиксированных явлений с внеземной жизнью.