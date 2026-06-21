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В Бразилии миллионы жителей получили ложное оповещение о вторжении инопланетян

В ночь на субботу миллионы жителей Бразилии получили экстренные оповещения на свои мобильные телефоны. Сообщения, которые сопровождались громкими звуковыми сигналами, предупреждали о скором вторжении инопланетян. В одном из них говорилось: «Берегитесь: ИНОПЛАНЕТНАЯ АТАКА. Люди, мы прибыли».

Источник: Life.ru

Как позднее пояснил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф, причиной ложной рассылки стала хакерская атака на государственную систему экстренного оповещения населения. В некоторых сообщениях, помимо предупреждения об инопланетянах, содержалось слово «мизантропия». Журналисты G1 также отметили, что в тексте были орфографические ошибки.

Пресс-служба национальной гражданской обороны сообщила, что платформа оповещения Defesa Civil Alerta была отключена в 1:30 ночи (7:30 мск) после того, как подверглась взлому.

«Сигнал был отправлен удалённо лицом, не связанным с Национальной системой гражданской защиты и обороны», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

В настоящее время правоохранительные органы Бразилии проводят расследование инцидента. Специалистам предстоит установить личность злоумышленников и оценить масштаб нанесённого ущерба.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон обнародовал третью подборку рассекреченных материалов об НЛО на специальном портале, и с момента запуска ресурса количество посещений превысило 1,7 млрд. Представитель военного ведомства заявил, что публикация будет продолжена на постоянной основе, а над подготовкой следующих пакетов работают несколько ведомств, включая Белый дом и NASA. Однако, как и в предыдущих случаях, новые документы не содержат выводов о связи зафиксированных явлений с внеземной жизнью.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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