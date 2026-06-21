По всей Украине объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Ранее сирены сработали в Киеве и нескольких областях. Спустя некоторое время в красную зону перешли все регионы страны.
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