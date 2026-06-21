Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Как сообщает региональный оперштаб, предварительно, пострадавших нет. В результате детонации в одной из квартир произошло возгорание балкона, которое было ликвидировано пожарным расчетом. Также в здании повреждены фасад и оконные конструкции. На месте происшествия работают все оперативные службы, уточняется в сообщении оперштаба, опубликованном в канале на платформе «Макс».