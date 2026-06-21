Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил региональный оперативный штаб.
— В Яковлевском округе в городе Строитель дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Никто не пострадал. В результате детонации в одной квартире загорелся балкон — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. В доме также повреждены фасад и окна, — сказано в канале оперштаба в мессенджере МАКС.
В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия.
20 июня губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что украинские беспилотники попытались нанести удары по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу. Их атака была отражена, в результате произошедшего предприятие не пострадало.
В ночь с 19 на 20 июня российские силы ПВО ликвидировали 187 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской областями и другими регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей.