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В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотник вооружённых формирований Украины нанёс удар по многоквартирному жилому дому. Как сообщил региональный оперативный штаб, инцидент произошёл в городе Строитель.

Источник: Life.ru

В результате детонации взрывного устройства в одной из квартир загорелся балкон. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте происшествия, устанавливают точные обстоятельства случившегося и оценивают масштаб повреждений.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край — один из дронов упал на территорию частного дома в Крымске, после чего загорелась хозяйственная постройка. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили пожар. По данным властей, инцидент обошёлся без пострадавших среди мирного населения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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