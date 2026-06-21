В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом

В результате детонации взрывного устройства в одной из квартир загорелся балкон. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте происшествия, устанавливают точные обстоятельства случившегося и оценивают масштаб повреждений.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край — один из дронов упал на территорию частного дома в Крымске, после чего загорелась хозяйственная постройка. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили пожар. По данным властей, инцидент обошёлся без пострадавших среди мирного населения.
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