Над Севастополем сбили четыре вражеских беспилотника

В районе Балаклавы и мыса Фиолент были сбиты четыре БПЛА. Предварительно, пострадавших нет.
Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, не находиться на открытых пространствах и оставаться в укрытиях до стабилизации ситуации.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Незадолго до этого региональное управление МЧС объявило в Крыму режим ракетной опасности.
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Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше