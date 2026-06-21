Посольство РФ: в Республике Сербской госпитализировали трех россиян из-за аварии

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Семья российских граждан с ребенком была госпитализирована в результате автомобильной аварии неподалеку от Баня-Луки в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ). Об этом сообщило посольство РФ в Сараеве.
«20 июня 2026 года в результате дорожно-транспортного происшествия на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука Республики Сербской Боснии и Герцеговины пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка, — отмечается в сообщении. — Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр Республики Сербской в городе Баня-Лука, где им в настоящее время оказывается срочная медицинская помощь». Текст опубликован в Telegram-канале посольства РФ в БиГ.
В российской дипмиссии также уточнили, что посольство находится в контакте с компетентными учреждениями Республики Сербской и внимательно отслеживает состояние пострадавших.
Ранее местные СМИ сообщили, что в массовой аварии неподалеку от Баня-Луки погибли три человека, еще несколько получили ранения.