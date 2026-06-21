Посольство РФ: в Республике Сербской госпитализировали трех россиян из-за аварии

«20 июня 2026 года в результате дорожно-транспортного происшествия на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука Республики Сербской Боснии и Герцеговины пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка, — отмечается в сообщении. — Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр Республики Сербской в городе Баня-Лука, где им в настоящее время оказывается срочная медицинская помощь». Текст опубликован в Telegram-канале посольства РФ в БиГ.