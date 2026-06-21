В Белгородской области беспилотник влетел в жилой дом

В городе Строитель Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, заявили в оперативном штабе региона.
Из-за взрыва БПЛА в одной квартире загорелся балкон. Также в доме были повреждены фасад и окна.
Пожарные потушили огонь. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в оперштабе.
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