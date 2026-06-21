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Хакеры разослали жителям Бразилии сообщения о нападении инопланетян

Хакеры подшутили над жителями Бразилии, разослав экстренные оповещения о нападении инопланетян.

Источник: Аргументы и факты

Хакеры подшутили над жителями Бразилии, разослав экстренные оповещения о нападении инопланетян от имени Минобороны страны. В связи с этим секретарь по вопросам гражданской обороны и защиты населения Вольней Вольф сделал официальное заявление, сообщает Agência Brasil.

В результате кибератаки на систему экстренного оповещения граждан Бразилии, жители страны получили сообщения с рекомендациями по самозащите от предполагаемой атаки пришельцев. Некоторые из уведомлений содержали орфографические ошибки.

Одно из сообщений гласило: «Берегитесь: инопланетная атака. Люди, мы прибыли».

Система экстренного оповещения была временно отключена после взлома. Указано, что рассылка уведомлений была осуществлена сторонним лицом, не имеющим отношения к официальным ведомствам.

Ранее в США рассказали, как вести себя при контакте с внеземными цивилизациями.

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