Хакеры разослали жителям Бразилии сообщения о нападении инопланетян

Хакеры подшутили над жителями Бразилии, разослав экстренные оповещения о нападении инопланетян от имени Минобороны страны. В связи с этим секретарь по вопросам гражданской обороны и защиты населения Вольней Вольф сделал официальное заявление, сообщает Agência Brasil.