Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Севастополем

В Севастополе, в районе Балаклавы и мыса Фиолент, сбиты четыре беспилотника, по информации, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем официальном канале на платформе «Макс».
По предварительной информации, никто из людей в результате атаки ВСУ не пострадал.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских беспилотников погиб один из сотрудников Запорожской АЭС.
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