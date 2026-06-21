Число пострадавших при столкновении поездов в Англии возросло до 100

Поезда столкнулись вечером 19 июня неподалёку от города Бедфорд на юге Англии. Два пассажирских состава двигались в сторону Лондона — один отправился из Ноттингема, второй — из Корби. По предварительной информации, скоростной поезд, следовавший из Корби, врезался в пригородный состав, который шёл из Ноттингема. Расследование продолжается, следователи устанавливают точную последовательность событий и причины столкновения.