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ABC: в США автомобиль Tesla на автопилоте въехал в дом и сбил женщину

Автомобиль Tesla врезался в жилой дом в Соединённых Штатах, в результате ДТП погибла женщина, информирует телеканал ABC.

Источник: Аргументы и факты

Автомобиль Tesla врезался в жилой дом в Соединённых Штатах, информирует телеканал ABC.

Инцидент случился в населённом пункте Кэти в штате Техас. В результате ДТП погибла женщина.

По данным правоохранителей, автомобиль, предположительно, находился в режиме автопилота.

«Водитель в автомобиле Tesla, который предположительно находился в режиме автопилота, врезался в дом в Техасе в пятницу вечером, убив женщину, которая находилась внутри дома», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что автомобиль врезался в дом на большой скорости. Женщину доставили в больницу на вертолёте, она скончалась. Водитель Tesla получил травмы и сотрудничал с правоохранителями.

Напомним, по данным New York Post, три человека погибли в Калифорнии после того, как их автомобиль Tesla Cybertruck влетел в дерево, из-за сбоя в электронной системе дверей машина заблокировала двери. В материале сказано, что студенты сгорели заживо.

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