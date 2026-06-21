Российская семья пострадала в аварии в Боснии и Герцеговине

Авария произошла 20 июня на магистральной трассе Приедор — Баня-Лука. В легковом автомобиле находились супруги и малолетний ребёнок.
Пострадавшие были доставлены в Университетский клинический центр в Баня-Луке, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в штате Пинанг в Малайзии семья из семи человек попала в смертельное ДТП спустя несколько минут после того, как забрала новый внедорожник из автосалона. В живых остался один ребёнок, он в тяжёлом состоянии.
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