Кливлендский мясник оставил город без лиц и ответа

Кливленд получил реформатора с национальной репутацией, но не получил ответа. Полиция получила серию, но не получила обвиняемого. Пресса получила страшное имя, но большинство жертв так и осталось без имен. Город получил удобный символ зла, но хуже справился с более трудным вопросом: почему люди вокруг Кингсбери-Ран были настолько слабо защищены еще до убийств.