Семья россиян пострадала в ДТП в Республике Сербской БиГ

Российское посольство в Боснии и Герцеговине сообщило о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали члены семьи из РФ.
ДТП произошло 20 июня на трассе Приедор — Баня-Лука. Граждане России получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка. Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр РС в Баня-Луке», — сообщают представители ведомства.
Российские дипломаты находятся в контакте по данному вопросу с компетентными органами и внимательно отслеживает ситуацию с состоянием пострадавших.
Ранее также сообщалось, что россиянин погиб в ДТП с микроавтобусом в турецкой Аланье.