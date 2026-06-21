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Семья россиян пострадала в ДТП в Республике Сербской БиГ

Граждане России, в том числе ребенок, пострадали в аварии на трассе в БиГ.

Источник: Аргументы и факты

Российское посольство в Боснии и Герцеговине сообщило о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали члены семьи из РФ.

ДТП произошло 20 июня на трассе Приедор — Баня-Лука. Граждане России получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка. Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр РС в Баня-Луке», — сообщают представители ведомства.

Российские дипломаты находятся в контакте по данному вопросу с компетентными органами и внимательно отслеживает ситуацию с состоянием пострадавших.

Ранее также сообщалось, что россиянин погиб в ДТП с микроавтобусом в турецкой Аланье.