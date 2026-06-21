Не ставить в подъезде? Эксперт Ермаков сказал, как защитить самокат от кражи

Василий Ермаков предупреждает, что обычный тонкий трос больше создаёт ощущение защиты, чем реально мешает вору. Для велосипеда лучше использовать прочный замок в форме скобы или цепной замок. Ещё надёжнее, если замков два и они разные. Один фиксирует раму, второй колесо. Велосипед нужно пристёгивать к велопарковке, металлическому ограждению или другой прочной конструкции. С электросамокатами принцип тот же. Нельзя рассчитывать только на электронную блокировку в приложении. Её можно обойти, а самокат можно просто унести. Если у модели снимается аккумулятор, экран, фара или сумка, лучше забрать их с собой.