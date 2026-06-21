Не ставить в подъезде? Эксперт Ермаков сказал, как защитить самокат от кражи

Летом во дворах, у магазинов и в подъездах становится больше велосипедов, самокатов, мопедов и детских колясок. Их оставляют на несколько минут, на ночь или просто «до завтра», потому что тащить домой неудобно. Этим и пользуются воры.
Полицейский Василий Ермаков рассказал, как избежать кражи велосипедов, самокатов, мопедов, детских колясок и не переживать об имуществе.
Замок нужен не для вида.
Недавно очередой случай кражи велосипеда произошел в Красноярске. Житель города Артём всегда оставлял велосипед на лестничной площадке возле квартиры. Домофон, соседи рядом, чужие почти не ходят, поэтому место казалось безопасным. Однако, в одно утро велосипед исчез. По словам Артёма, больше всего его удивило не то, что велосипед украли, а то, как быстро это произошло.
Артём не одинок. Такие истории происходят в разных городах России. В Тюмени перед судом оказался мужчина, которого обвиняют в краже 36 велосипедов и самокатов. По версии следствия, он ходил по дворам и подъездам, перекусывал противоугонные тросы плоскогубцами, а похищенный транспорт продавал на городских рынках. Ущерб оценили в 660 тысяч рублей. В Екатеринбурге полицейские однажды задержали подозреваемого в серии краж и нашли в арендованном гараже 28 велосипедов.
На федеральном уровне количество краж снижается. По данным МВД России, за январь май 2026 года в стране стало на 8,7% меньше краж, на 21,4% меньше уличных краж и на 32,9% меньше квартирных краж. Но снижение статистики не означает, что велосипед, самокат или коляску можно оставить без присмотра. Летом такие вещи чаще оказываются на виду, а значит, чаще становятся легкой добычей.
Василий Ермаков предупреждает, что обычный тонкий трос больше создаёт ощущение защиты, чем реально мешает вору. Для велосипеда лучше использовать прочный замок в форме скобы или цепной замок. Ещё надёжнее, если замков два и они разные. Один фиксирует раму, второй колесо. Велосипед нужно пристёгивать к велопарковке, металлическому ограждению или другой прочной конструкции. С электросамокатами принцип тот же. Нельзя рассчитывать только на электронную блокировку в приложении. Её можно обойти, а самокат можно просто унести. Если у модели снимается аккумулятор, экран, фара или сумка, лучше забрать их с собой.
Самое удобное место для вора.
Многие считают, что лестничная площадка, общий коридор или место под лестницей безопаснее улицы. На деле подъезд часто становится удобным местом для кражи. Посторонний человек может зайти вместе с жильцами, представиться курьером, гостем или рабочим, а потом выбрать вещь, которую проще всего унести.
В зоне риска не только велосипеды. Летом в подъездах и дворах часто оставляют электросамокаты, детские коляски, беговелы, мопеды, шлемы и другие аксессуары. Иногда владельцы уверены, что вещь никому не нужна, потому что она старая или стоит «всего на одну ночь». Но для злоумышленника это быстрый способ заработать. Лучший вариант хранения это квартира, балкон, гараж, закрытая кладовая или помещение с ограниченным доступом. Если такой возможности нет, транспорт нужно пристёгивать даже внутри подъезда. При этом важно крепить не колесо, а раму или основную часть конструкции к неподвижной опоре.
Мопед тоже не стоит оставлять без защиты даже во дворе своего дома. Нужно блокировать руль, использовать цепь или замок, выбирать освещённое и заметное место. Если есть возможность, лучше оставлять мопед там, где есть камеры, охрана или постоянный поток людей. Коляску также стоит пристёгивать, особенно если она дорогая, складная или стоит в подъезде постоянно. Съёмные сумки, дождевики, насосы, пледы и другие вещи лучше забирать домой. Часто крадут не только сам транспорт, но и то, что лежит в корзине или висит на ручке.
Сделайте вещь узнаваемой.
Чем подробнее владелец может описать своё имущество, тем выше шанс найти его после кражи. Василий Ермаков советует хранить документы, полученные при покупке велосипеда, записать серийный номер, сделать фотографии с разных ракурсов и запомнить особые приметы.
Для велосипеда полезна гравировка на раме, колёсах или скрытых деталях. Можно использовать индивидуальные наклейки, яркую ленту, нестандартные детали, заметные царапины или другие признаки, которые помогут отличить его от похожих моделей. Фотографию лучше делать целиком, в профиль, а также отдельно снять номер рамы и характерные элементы. Тот же принцип подходит для самокатов, мопедов и колясок. Нужно сохранить чек, гарантийный талон, инструкцию, фото маркировки, номер двигателя или рамы, если он есть. Для коляски стоит сфотографировать шасси, люльку, прогулочный блок и аксессуары. Если вещь потом появится на продаже, эти данные помогут доказать, что она принадлежит именно вам.
Не помогайте продавать краденое.
Василий Ермаков напоминает, что покупать велосипед или самокат без документов рискованно. Слишком низкая цена, размытые фотографии, отказ показать серийный номер, встреча «только у подъезда» и просьба не задавать лишних вопросов должны насторожить. В такой ситуации можно не сэкономить, а стать владельцем краденого имущества.
Если транспорт украли, не нужно ждать несколько дней в надежде, что его кто-то вернёт. Нужно сразу обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02 или 102. В заявлении важно указать место и время пропажи, марку, цвет, особые приметы, серийный номер, примерную стоимость и приложить фотографии. После обращения можно самостоятельно просматривать объявления о продаже, но не стоит вступать в конфликт с продавцом. Если похожая вещь найдена на площадке в интернете, лучше сохранить ссылку, скриншоты, номер объявления и передать эту информацию полиции.
Снижение количества зарегистрированных краж по сравнению с прошлым годом, о котором говорят в полиции, не означает, что проблема исчезла. Велосипед, самокат, мопед или коляска могут стоить десятки тысяч рублей, а украсть их иногда можно за минуту. Поэтому главное правило простое: не оставлять транспорт без присмотра и не надеяться, что «здесь все свои».