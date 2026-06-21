В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС после пожара на складе во время ЧМ

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила в городе режим ЧС в связи с крупным пожаром на одном из местных складов.
Напомним, что ранее на этой неделе в районе Бойл-Хайтс произошел серьезный пожар на складе, где хранились замороженные продукты.
«Несмотря на то, что пожарная служба Лос-Анджелеса продолжает успешно справляться с ситуацией, данный инцидент имеет масштабный характер и требует участия целого ряда служб. Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы обеспечить город всеми необходимыми ресурсами для эффективной ликвидации последствий и защиты жителей», — подчеркнула мэр в своем официальном заявлении.
Карен Басс также указала на ряд факторов, усложняющих устранение последствий пожара: риск утечки аммиака, наличие взрывоопасного оборудования и 38,5 тысячи тонн продуктов, подверженных гниению. Кроме того, облако дыма распространилось на близлежащие территории, значительно ухудшив качество воздуха.
Отметим, что Лос-Анджелес является одним из городов США, принимающих матчи чемпионата мира. Здесь запланировано проведение восьми игр.
Ранее сообщалось, что в американском штате Мэриленд пожарный Джастин Шолли умышленно поджигал дома, чтобы потом их тушить.