Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС после пожара на складе во время ЧМ

Мэр Лос-Анджелеса Басс объявила в городе режим ЧС.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила в городе режим ЧС в связи с крупным пожаром на одном из местных складов.

Напомним, что ранее на этой неделе в районе Бойл-Хайтс произошел серьезный пожар на складе, где хранились замороженные продукты.

«Несмотря на то, что пожарная служба Лос-Анджелеса продолжает успешно справляться с ситуацией, данный инцидент имеет масштабный характер и требует участия целого ряда служб. Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы обеспечить город всеми необходимыми ресурсами для эффективной ликвидации последствий и защиты жителей», — подчеркнула мэр в своем официальном заявлении.

Карен Басс также указала на ряд факторов, усложняющих устранение последствий пожара: риск утечки аммиака, наличие взрывоопасного оборудования и 38,5 тысячи тонн продуктов, подверженных гниению. Кроме того, облако дыма распространилось на близлежащие территории, значительно ухудшив качество воздуха.

Отметим, что Лос-Анджелес является одним из городов США, принимающих матчи чемпионата мира. Здесь запланировано проведение восьми игр.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэриленд пожарный Джастин Шолли умышленно поджигал дома, чтобы потом их тушить.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше