В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС после пожара на складе во время ЧМ

«Несмотря на то, что пожарная служба Лос-Анджелеса продолжает успешно справляться с ситуацией, данный инцидент имеет масштабный характер и требует участия целого ряда служб. Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы обеспечить город всеми необходимыми ресурсами для эффективной ликвидации последствий и защиты жителей», — подчеркнула мэр в своем официальном заявлении.