По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за ночь. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Ранее сирены уже срабатывали во всех областях страны.
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