Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

В Белгородской области в городе Строитель произошел инцидент с участием беспилотника ВСУ, о чем было сообщено региональным оперативным штабом в «Максе» в ночь на воскресенье, 21 июня.
В результате атаки беспилотника повреждения получил многоквартирный дом. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
При детонации БПЛА на балконе одной из квартир возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными подразделениями. В результате инцидента также зафиксированы повреждения окон и фасада здания. На месте работают экстренные службы.
Накануне силы ПВО также сбили четыре украинских БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент в Севастополе.
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