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Биолог сказал, что делать после укуса обезьяны, как у умершей актрисы Иртем

35-летнюю турецкую актрису Эдже Иртем перед смертью могла укусить обезьяна. Биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что обязательно нужно сделать после нападения животного.

Источник: Аргументы и факты

После укуса обезьяны, как в случае с умершей турецкой актрисой Эдже Иртем, необходимо обязательно пройти вакцинацию, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.

Напомним, Иртем скончалась 15 июня на следующей день после своего дня рождения. Изначально появилась информация о том, что причиной смерти могло стать употребление алкоголя вместе с антидепрессантами.

Позже адвокат актрисы Угур Геккойун сообщил, что у артистки обнаружили три рубца на левой руке, которые могли остаться после укуса обезьяны.

Он добавил, что сторона защиты обратилась к следствию с просьбой проверить данную версию в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Сафонов отметил, что обезьяны могут быть переносчиками не только бешенства, но и опасного для человека обезьяньего герпеса.

«Все стандартно. Сразу после укуса нужно промыть рану водой с мылом и обработать антисептиком. Затем немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Врач назначит курс вакцины от бешенства. Такой курс нужно начать как можно раньше, в идеале в течение суток. Если это происходит в Таиланде, то первым делом нужно обратиться в страховую компанию, они сами организуют визит в нужную клинику», — пояснил эксперт.

Ранее нарколог Шуров рассказал, могли ли антидепрессанты с алкоголем стать причиной смерти Иртем.