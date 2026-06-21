Биолог сказал, что делать после укуса обезьяны, как у умершей актрисы Иртем

После укуса обезьяны, как в случае с умершей турецкой актрисой Эдже Иртем, необходимо обязательно пройти вакцинацию, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.
Напомним, Иртем скончалась 15 июня на следующей день после своего дня рождения. Изначально появилась информация о том, что причиной смерти могло стать употребление алкоголя вместе с антидепрессантами.
Позже адвокат актрисы Угур Геккойун сообщил, что у артистки обнаружили три рубца на левой руке, которые могли остаться после укуса обезьяны.
Он добавил, что сторона защиты обратилась к следствию с просьбой проверить данную версию в рамках судебно-медицинской экспертизы.
Сафонов отметил, что обезьяны могут быть переносчиками не только бешенства, но и опасного для человека обезьяньего герпеса.
«Все стандартно. Сразу после укуса нужно промыть рану водой с мылом и обработать антисептиком. Затем немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Врач назначит курс вакцины от бешенства. Такой курс нужно начать как можно раньше, в идеале в течение суток. Если это происходит в Таиланде, то первым делом нужно обратиться в страховую компанию, они сами организуют визит в нужную клинику», — пояснил эксперт.
Ранее нарколог Шуров рассказал, могли ли антидепрессанты с алкоголем стать причиной смерти Иртем.