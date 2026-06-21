Биолог сказал, что делать после укуса обезьяны, как у умершей актрисы Иртем

«Все стандартно. Сразу после укуса нужно промыть рану водой с мылом и обработать антисептиком. Затем немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Врач назначит курс вакцины от бешенства. Такой курс нужно начать как можно раньше, в идеале в течение суток. Если это происходит в Таиланде, то первым делом нужно обратиться в страховую компанию, они сами организуют визит в нужную клинику», — пояснил эксперт.