Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у северных Курил

У побережья северных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Источник: Life.ru

Согласно данным интерактивной карты, эпицентр находился примерно в 200−215 километрах к юго-востоку от полуострова Камчатка и примерно в 180 километров к северо-востоку от Северо-Курильска — 49.69° северной широты, 157.62° восточной долготы.

Очаг залегал на глубине 31 км под морским дном. Об ощутимых для населения последствиях не сообщали.

Перед этим, 19 июня, Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 6,3. Тогда эпицентр находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 15,4 километра.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.