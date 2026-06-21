В МЧС напомнили, что нельзя делать во время грозы

В МЧС по республике Хакасия напомнили, что нужно и нельзя делать во время грозы.
Во время грозы категорически запрещено прятаться под одиноко стоящими деревьями, особенно под тополями, соснами и елями, так как они являются частыми мишенями для молний. Также опасно находиться на открытых пространствах, где бег и суета увеличивают риск поражения электрическим разрядом. Купание в водоемах и нахождение на лодке во время грозы смертельно опасны из-за высокой электропроводности воды. Следует избегать также нахождения рядом с металлическими оградами и конструкциями.
Если гроза застала вас на открытой местности, необходимо спуститься в низину или сухую яму. Находясь в автомобиле, следует остановиться, закрыть окна и оставаться внутри, не выходя наружу. В частном доме рекомендуется отключить электроприборы, не подходить к водопроводным кранам и окнам. Во время похода в лес следует поставить палатку и убрать металлические предметы подальше.
В случае возникновения любой опасной ситуации, связанной с грозой, необходимо немедленно звонить по телефону 101.
Напомним, летом 2025 года в Хакасии на берегу красноярского водохранилища молния попала в маму с дочкой. Девочка погибла.