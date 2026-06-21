В МЧС напомнили, что нельзя делать во время грозы

Во время грозы категорически запрещено прятаться под одиноко стоящими деревьями, особенно под тополями, соснами и елями, так как они являются частыми мишенями для молний. Также опасно находиться на открытых пространствах, где бег и суета увеличивают риск поражения электрическим разрядом. Купание в водоемах и нахождение на лодке во время грозы смертельно опасны из-за высокой электропроводности воды. Следует избегать также нахождения рядом с металлическими оградами и конструкциями.