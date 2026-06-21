В Сумах на фоне включённых сирен прогремела серия мощных взрывов

В Сумах произошёл четвёртый за ночь взрыв, информирует телеканал «Общественное».
«В Сумах слышали взрыв», — рассказали украинские журналисты.
До этого стало известно о трёх взрывах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
По данным украинских СМИ, в Сумах, Одессе, Измаиле Одесской области и Хмельницком прогремели взрывы.
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