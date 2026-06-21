Смерть от обезьяны: российские туристы рискуют умереть как актриса Иртем

«Эти обезьяны действительно опасны. Вернее будет сказать — потенциально опасны. Главная опасность заключается в том, что они могут быть носителями вируса бешенства. Обезьяны являются его природным резервуаром. Кроме того, макаки, особенно макаки-крабоеды, охотятся в том регионе на крабов на пляжах и могут являться носителями зоонозных инфекций. Например, обезьяний герпес. Для человека этот вирус тоже смертельно опасен, как и вирус бешенства, он вызывает тяжёлый энцефалит с летальностью до 70% без лечения», — предупредил специалист.