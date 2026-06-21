Смерть от обезьяны: российские туристы рискуют умереть как актриса Иртем

Причиной смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по сериалам «Клюквенный щербет», «Запретный плод» и «Семья», мог быть укус обезьяны.
Животное могло занести смертельную заразу во время поездки артистки в Таиланд. Биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем опасны укусы обезьян и как защитить себя во время путешествий.
Смерть актрисы.
Иртем скончалась 15 июня 2026 года на следующий день после своего дня рождения. Она умерла у себя дома в Стамбуле на глазах у матери, которая вызвала скорую помощь, но спасти актрису не удалось.
Изначально предполагалось, что причиной смерти стало сочетание алкоголя и антидепрессантов. Однако позже адвокат актрисы Угур Геккойун заявил, что на левой руке Эдже обнаружены три рубца, которые могли остаться после укуса обезьяны во время недавней поездки в Таиланд.
Чем опасен укус обезьяны: бешенство и герпес.
«Эти обезьяны действительно опасны. Вернее будет сказать — потенциально опасны. Главная опасность заключается в том, что они могут быть носителями вируса бешенства. Обезьяны являются его природным резервуаром. Кроме того, макаки, особенно макаки-крабоеды, охотятся в том регионе на крабов на пляжах и могут являться носителями зоонозных инфекций. Например, обезьяний герпес. Для человека этот вирус тоже смертельно опасен, как и вирус бешенства, он вызывает тяжёлый энцефалит с летальностью до 70% без лечения», — предупредил специалист.
Сафонов отметил, что после укуса обезьяны необходимо пройти вакцинацию. Промедление может стоить жизни.
Обезьяний герпес (вирус герпеса B) — крайне опасное заболевание, которое у человека вызывает тяжёлое поражение нервной системы. Без своевременного лечения оно приводит к смерти в 70−80% случаев. Бешенство также смертельно, если не начать вакцинацию в первые часы после укуса.
Почему обезьяны нападают: ошибки туристов.
Смертельно опасные обезьяны в Таиланде редко нападают на туристов по своей инициативе. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как избежать нападения.
«Что касается нападений, то здесь почти всегда проблема не в агрессивных обезьянах, а в поведении туристов. Например, их нельзя кормить. И, кстати, нельзя им улыбаться, потому что показ зубов — это акт агрессии у приматов. Также нельзя пытаться погладить их или сделать с ними селфи», — отметил биолог.
Обезьяны воспринимают улыбку как угрозу. Для них оскал — сигнал к атаке. Поэтому, даже если вам кажется, что животное дружелюбно, не стоит проверять это на практике. То же самое касается попыток погладить или сфотографироваться в обнимку с приматом. Это не просто безобидное развлечение — это риск получить смертельный укус.
Что делать при укусе: алгоритм спасения.
После укуса обезьяны необходимо обязательно пройти вакцинацию, сообщил Сафонов.
«Сразу после укуса нужно промыть рану водой с мылом и обработать антисептиком. Затем немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Врач назначит курс вакцины от бешенства. Такой курс нужно начать как можно раньше, в идеале в течение суток. Если это происходит в Таиланде, то первым делом нужно обратиться в страховую компанию, они сами организуют визит в нужную клинику», — пояснил эксперт.
Промедление недопустимо. Каждый час может уменьшить шансы на выживание. Вакцинация против бешенства проводится по специальной схеме, и откладывать её нельзя. Также важно помнить, что укус обезьяны — это страховой случай, и лечение должно быть оплачено страховкой, если она есть.
Российские туристы в зоне риска.
За все время полетов россиян в Таиланд не было смертельных случаев после укуса туриста местной обезьяной, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.
«Конечно, бывают случаи, когда обезьяны кусают россиян, даже в зоопарках России. Но смертельных случаев не было ни в РФ, ни среди российских туристов в Таиланде. Это за 30 лет. Первые рейсы отправились в Таиланд в 1996. О таких опасностях туристов должны информировать турагенты. Им должны объяснять, что нельзя дразнить крокодилов, обезьян, тигров. Примечательно, что это страховой случай. То есть в случае такого укуса все оплачивает страховка», — пояснил эксперт.
Мкртчян отметил, что большая часть туристов, которая едет в Таиланд без помощи турагентов, не приобретает страховку, что может создать много проблем.
«Около 80% людей, которые самостоятельно покупают билеты, не приобретают страховку. И после этого мы знаем много историй, когда то сбил человека мотоцикл, то укусила обезьяна, и надо лечиться, приходится деньги собирать. Открывают разные сборы. Но это все случаи неорганизованных туристов, так называемых дикарей», — добавил специалист.
Укус обезьяны — не шутка.
История Эдже Иртем — страшное напоминание о том, что даже безобидное на первый взгляд животное может быть смертельно опасным. Обезьяны в Таиланде — не игрушки. Они переносят бешенство и обезьяний герпес. И если вас укусили, медлить нельзя: промыть рану, обработать антисептиком, обратиться в травмпункт, начать вакцинацию в течение суток. И обязательно иметь страховку.
Туристические компании должны предупреждать своих клиентов. Самостоятельные путешественники должны осознавать риски. Улыбка обезьяне — это не приветствие, а агрессия. Попытка погладить примата — это не доброта, а глупость. Селфи с обезьяной — это не круто, а смертельно опасно.