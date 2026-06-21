Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служебные собаки помогли раскрыть 27 тысяч дел российской полиции

Кинологические подразделения МВД России за прошлый год помогли раскрыть свыше 27 тысяч преступлений.

Кинологические подразделения МВД России за прошлый год помогли раскрыть свыше 27 тысяч преступлений. Ведомство привело эти данные к 117-летию кинологической службы.

По информации МВД, сейчас в подразделениях несут службу более семи тысяч сотрудников и свыше девяти тысяч служебных собак. Каждое животное проходит строгий отбор и многоэтапную подготовку с раннего возраста.

С применением кинологических расчетов раскрыты около 200 убийств, свыше 8500 краж, более 1100 грабежей и около 280 разбоев. Кроме того, служебные собаки участвовали в осмотре более 700 тысяч объектов.

Кинологи работают при поиске взрывчатых веществ, оружия, наркотиков, следов подозреваемых и пропавших людей. Отдельная роль остается за расчетами, которые проверяют вокзалы, общественные пространства, транспортные объекты и места массового пребывания граждан.

В МВД подчеркивают, что эффективность службы зависит от постоянной подготовки связки сотрудника и собаки. Направление сохраняет практическое значение даже при развитии технических средств поиска и контроля.

Читайте также: Кливлендский мясник оставил город без лиц и ответа.