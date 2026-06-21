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Биолог Сафонов объяснил, как избежать нападения смертельно опасных обезьян

Турецкая актриса Эдже Иртем могла умереть на следующий день после своего 35-летия из-за укуса обезьяны в Таиланде. Биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем опасны эти обезьяны.

Источник: Аргументы и факты

Смертельно опасные обезьяны в Таиланде редко нападают на туристов по своей инициативе. Биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как избежать нападения.

Напомним, ранее появилась информация, что именно укус обезьяны в Таиланде мог привести к смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем. Она известна по сериалам «Клюквенный щербет», «Запретный плод» и «Семья».

Женщина скончалась 15 июня, на следующий день после своего дня рождения. Незадолго до этого во время визита в Таиланд ее укусила обезьяна. На коже левой руки остались рубцы. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Сафонов, комментируя этот инцидент, отметил, что такой укус опасен передачей бешенства или обезьяньего герпеса. После укуса необходимо в течение суток пройти вакцинацию.

«Что касается нападений, то здесь почти всегда проблема не в агрессивных обезьянах, а в поведении туристов. Например, их нельзя кормить. И, кстати, нельзя им улыбаться, потому что показ зубов — это акт агрессии у приматов. Также нельзя пытаться погладить их или сделать с ними селфи», — отметил биолог.

Ранее биолог Сафонов назвал главную опасность обезьян, погубивших актрису Иртем.