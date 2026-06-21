Биолог Сафонов объяснил, как избежать нападения смертельно опасных обезьян

Смертельно опасные обезьяны в Таиланде редко нападают на туристов по своей инициативе. Биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как избежать нападения.
Напомним, ранее появилась информация, что именно укус обезьяны в Таиланде мог привести к смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем. Она известна по сериалам «Клюквенный щербет», «Запретный плод» и «Семья».
Женщина скончалась 15 июня, на следующий день после своего дня рождения. Незадолго до этого во время визита в Таиланд ее укусила обезьяна. На коже левой руки остались рубцы. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
Сафонов, комментируя этот инцидент, отметил, что такой укус опасен передачей бешенства или обезьяньего герпеса. После укуса необходимо в течение суток пройти вакцинацию.
«Что касается нападений, то здесь почти всегда проблема не в агрессивных обезьянах, а в поведении туристов. Например, их нельзя кормить. И, кстати, нельзя им улыбаться, потому что показ зубов — это акт агрессии у приматов. Также нельзя пытаться погладить их или сделать с ними селфи», — отметил биолог.
Ранее биолог Сафонов назвал главную опасность обезьян, погубивших актрису Иртем.