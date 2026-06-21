Биолог Сафонов объяснил, как избежать нападения смертельно опасных обезьян

«Что касается нападений, то здесь почти всегда проблема не в агрессивных обезьянах, а в поведении туристов. Например, их нельзя кормить. И, кстати, нельзя им улыбаться, потому что показ зубов — это акт агрессии у приматов. Также нельзя пытаться погладить их или сделать с ними селфи», — отметил биолог.