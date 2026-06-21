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В Лос-Анджелесе объявили ЧС из-за пожара на складе во время ЧМ

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила режим чрезвычайной ситуации в городе, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Причиной стал крупный пожар на складе замороженных продуктов в районе Бойл-Хайтс, который привёл к сильному задымлению и создал серьёзные экологические угрозы.

Источник: Life.ru

О пожаре сообщалось 18 июня, однако к 20 июня его последствия всё ещё не были устранены. Огромный серый шлейф дыма накрыл Бойл-Хайтс и соседние районы — задымление заметно даже с воздуха, дым поднимается над складом на десятки метров.

«Хотя пожарная служба Лос-Анджелеса продолжает добиваться прогресса, это крупный инцидент, затрагивающий несколько ведомств. Я объявляю чрезвычайную ситуацию, чтобы у города были все необходимые ресурсы для продолжения операции и защиты жителей», — говорится в заявлении мэра.

Власти перечислили факторы, серьёзно осложняющие ликвидацию последствий: риск утечки аммиака из холодильного оборудования, взрывоопасные элементы на складе и, что особенно тревожно, 38,5 тысячи тонн гниющих продуктов, которые начали разлагаться и ухудшать качество воздуха.

Склад, площадь которого составляет около 45,6 тысячи квадратных метров, управляется компанией Lineage — одним из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Основной грузопоток приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей.

Напомним, Лос-Анджелес входит в число городов, принимающих матчи чемпионата мира — здесь запланировано восемь игр. Власти города заявили о резком ухудшении качества воздуха и призвали жителей избегать задымлённых районов, передаёт РИА «Новости».

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