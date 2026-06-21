За кражу из магазина житель Красноярска может получить два года

Жителя Красноярска будут судить за кражу видеорегистратора из магазина цифровой техники. Это может стоить ему двух лет жизни, информируют в МУ МВД России «Красноярское».
… В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в краже видеорегистратора. В марте 2026 года в полицию обратился потерпевший, он сообщил о пропаже устройства со стеллажа магазина цифровой техники.
Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемого — ранее судимого жителя краевого центра. Следствие выяснило, мужчина, заметив небольшой видеорегистратор, спрятал его в карман и покинул магазин, после чего продал похищенное за 3 тысячи рублей.
Сумма ущерба составила около 8 тысяч. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Обвиняемый ожидает суда под подпиской о невыезде.