В Подмосковье медведь вышел к людям

Кандидат биологических наук Павел Глазков посоветовал отправляющимся в лес «гулять как можно громче» — разговаривать, петь песни, включать музыку. По его словам, Ни одно животное, в том числе медведь, не заинтересовано во встрече с человеком и как только услышит шум, сразу постарается уйти подальше. Тем не менее, при походах в лес стоит брать специальный перцовый баллон для отпугивания крупных животных или пиротехнический фальшфейер.