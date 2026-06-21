Трех человек объявили в розыск после дорожного конфликта со стрельбой под Волгоградом

По предварительным данным, дорожный конфликт произошел еще в ночь на 19 июня в Алексеевском районе из-за ДТП. Водитель автомобиля «Нива», как сообщается, не уступил дорогу Nissan, который имел преимущество движения. Виновник ДТП скрылся, но пострадавший водитель решил сам его найти. Местные СМИ сообщают, что скрывшийся автомобиль был обнаружен в поле у хутора Алимов-Любимовский в Новоаннинском районе. Здесь и произошел конфликт со стрельбой.