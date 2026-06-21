Два поезда Астрахань-Волгоград задерживаются из-за ЧП на переезде

В Приволжской ЖД уточнили, что происшествие случилось накануне в 20:40 мск на железнодорожном переезде на перегоне Владимировка — Покровка. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 42 Астрахань — Волгоград. Водитель локомотива предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате водитель грузовика погиб.