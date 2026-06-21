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Три человека погибли в пожаре в СНТ в Копейске

В пожаре в СНТ в Копейске погибли три человека.

Источник: МЧС РФ

Ночью, 21 июня, в СНТ «Часовщик» в Копейске загорелся садовый дом. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, загорелась мебель и вещи в комнате на первом этаже площадью 15 квадратных метров.

В пожаре погибли три человека, еще двое получили травмы. Их увезли в больницу.

Что стало причиной пожара, установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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