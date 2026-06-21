Три человека погибли в пожаре в СНТ в Копейске

Ночью, 21 июня, в СНТ «Часовщик» в Копейске загорелся садовый дом. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, загорелась мебель и вещи в комнате на первом этаже площадью 15 квадратных метров.
В пожаре погибли три человека, еще двое получили травмы. Их увезли в больницу.
Что стало причиной пожара, установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше